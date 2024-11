Ilrestodelcarlino.it - Frode sui fondi Pnrr. Ottiene 150mila euro e li usa per fini illeciti. Imprenditore nei guai

Escamotage contabili per ottenere un finanziamento agevolato pari a 300miladidelche, una volta arrivati, sono stati utilizzati per scopi diversi da quelli previsti che erano legati all’internazionalizzazione delle imprese. Per questi motivi, un’impresa del circondario imolese, attiva nel settore della moda, èta nel mirino della Guardia di Finanza e il rappresentante legale – un italiano sulla quarantina e incensurato – è stato denunciato con l’accusa di malversazione di erogazioni pubbliche, reato per cui è prevista una pena che va dai sei mesi ai quattro anni di carcere. Nello specifico, le Fiamme Gialle hanno notato che il rappresentante legale della ditta, al fine di ottenere il finanziamento da parte della società pubblica Simest (società a supporto dell’internazionalizzazione delle aziende italiane attraverso un percorso di crescita), avrebbe messo in atto "alcuni escamotage contabili relativi a operazioni straordinarie e ad alcune poste di bilancio, rappresentando una situazione economico-patrimoniale che non corrispondeva alla realtà ".