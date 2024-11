Ilrestodelcarlino.it - ErosAntEros, parte per la tournée internazionale

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

La compagnia ravennateper ladi Santa Giovanna dei Macelli (nella foto), produzionee multilingua che riunisce alcuni dei più importanti teatri europei e che ha debuttato lo scorso aprile all’Arena del Sole di Bologna, per poi spostarsi al Teatro Alighieri di Ravenna all’interno del prologo straordinario del German Focus di Polis Teatro Festival 2024. Laprende avvio in Slovenia, al Cankarjev Dom di Lubiana, domenica e lunedì alle 19.30, all’interno della programmazione dello Slovensko Mladinsko Gledališ?e e grazie al sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana. Inoltre lunedì, dalle 15 alle 19, sempre al Cankarjev Dom, è previsto un simposio dal titolo ’In the Thicket of Capitalism - Saint Joan of the Stockyards today’, organizzato da CD Humanities Programme e dalla casa editrice ’Založba Cf’ proprio in occasione delle repliche di Santa Giovanna dei Macelli.