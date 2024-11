Gamberorosso.it - Effetti collaterali di Dana: a Valencia devastato il ristorante di Quique Dacosta

Leggi tutto su Gamberorosso.it

«Siamo collassati, ma siamo vivi». Con queste parole Enrique –dava notizie all'indomani dell'alluvione di. Una catastrofe come ormai se ne vedono troppe, conseguenza di un cambiamento climatico che qualcuno ancora si ostina a negare nonostante le sue conseguenze drammatiche siano impossibili da ignorare. Quelle spagnole sono ancora in corso, con intere aree coperte dal fango e un conteggio di vittime e danni ancora difficile da stilare. Una cosa però è certa: l'ondata di acqua e fango non ha risparmiato nessuno. Tra i colpiti da questa calamità anche, (tre stelle con il suoomonimo a di Dénia) che appena fuoriha (anzi aveva) un secondo, premiato con due stelle Michelin. El Poblet diEl Poblet era nel parco naturale Albufera, un’area lacustre molto frequentata daini, e il suo lavoro si alimentava proprio dei prodotti e della cultura gastronomica di quel territorio che poi è stato fatale.