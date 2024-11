Anteprima24.it - Droga dalla Puglia al Molise, 12 misure cautelari: indagati anche nel Sannio

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUn supermarket dellaaperto a Campobasso 24 ore su 24: a gestirlo un uomo del posto che riceveva i clienti in casa propria o in un bar. Più di 4mila le cessioni diaccertate durante le indagini. È l’operazione ‘Drug Market 2’ che ha smantellato l’organizzazione che portava lain. Una organizzazione composta soprattutto da molisani e che agiva in quartieri popolari della città. Con il blitz dei carabinieri scattato all’alba sono state 12 le persone destinatarie delle: cinque in carcere, due ai domiciliari e infine cinque divieti di dimora in. Le accuse a vario titolo sono quelle di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio. I dettagli dell’operazione sono stati forniti nel corso di una conferenza stampa dai vertici locali dei carabinieri e dal procuratore Nicola D’Angelo.