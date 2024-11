Ilfattoquotidiano.it - Cop29 di Baku, Giulia Giordano (ECCO): “Mitigazione, adattamento, finanza: le parole chiave per non fermare la transizione

Le elezioni statunitensi. Un mondo estremamente frammentato, con conflitti che si intensificano. Una nuova Commissione europea appena insediata. È in questo clima di grande incertezza che si sta per aprire la, che si terrà a, in Azerbaigian, dall’11 al 22 novembre prossimo. Ma è una COP, come ci spiega, director mediterranean & global strategy di, il think tank italiano per il clima, “caratterizzata anche da molte aspettative, soprattutto tra i Paesi del sud globale, rispetto agli impegni annunciati dai Paesi del nord.perché un elementoanche di questa COP sarà la”.: sono i tre pilastri centrali in ogni COP. Possiamo fare il punto? La, ovvero le azioni di riduzione delle emissioni a livello globale, per centrare l’obiettivo di 1,5°C, è fondamentale.