Centeno | Meno debito Così il Paese cresce

Il sollievo di uscire dall’indebitamento dello Stato per i portoghesi ha vinto sul calcio (trionfo agli Europei 2016) e sulla musica dell’Eurovision Song Contest. Parola di Mario, all’epoca (2017) ministro delle Finanze del governo lusitano. Esorta l’Italia a ridurre "ilcome grande priorità", l’attuale governatore della Banca centrale del Portogallo, ieri a Firenze, ospite di Andrea Ceccherini, presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, davanti a una platea gremita da 400 studenti delle scuole superiori che partecipano al progetto di alfabetizzazione economico-finanziaria Young Factor, giunto alla sua undicesima edizione. Aalleggerito, dice, "potrete far sì che ilprogredisca e trovi sostenibilità". Dialogando con lui, Ceccherini parla di "cultura come strada maestra per costruire un futuro migliore".