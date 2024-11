Iodonna.it - Autumn in New York. L'attrice lo celebra, alla prima del suo nuovo film, con un look nelle sfumature calde e avvolgenti di stagione: marrone, ambra, cannella, rosso mattone

I colori caldi dell’Autunno sono una splendida fonte di ispirazione per Jennifer Lopez. Di passaggio a New, coglie l’attimo per promuovere il suoUnstoppable (e la sua linea JLo Beauty) con un trucco tutto giocato sulla palette del. Per un outfit, dtesta (coda di cavallo compresa) ai piedi. Jennifer Lopez, shorts rosa e giacca oversize: i must-have disul red carpet X Il trucco autunnale di Jennifer Lopez «L’autunno è sempre più autunno» scrive la ex moglie di Ben Affleck su Instagram.