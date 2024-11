Formiche.net - Xi potrebbe essere già lo sconfitto di Usa2024. Cosa cambierà nelle alleanze regionali

L’Indo-Pacific Command racconta le manovre aeree con cui caccia sudcoreani e giapponesi hanno scortato un un B-1 Lancer durante un volo di esercitazioni sui cieli della regione, domenica 3 novembre. “Questo esercizio continua una forte cooperazione trilaterale, consentendo una risposta immediata alle sfide della sicurezza regionale”, dice il Pentagono. E in effetti, vedere le tre forze unite non è una banalità, perché fino alla riunione dello scorso anno, ad agosto, in cui furono siglati i cosiddetti “Camp David Principles” gli equilibri tra i due principali alleati asiatici statunitensi erano segnati da diatribe storiche.