Ilgiorno.it - Veleni tra i due ex amici Renzi e Sala: perché i due politici ora si fanno la guerra

Milano – L’affondo è duro, una zampata da (ex) Rottamatore. Il leader di Italia Viva Matteo, in un’intervista di ieri su Avvenire, attacca il sindaco Giuseppe, aspirante federatore di una futura forza politica liberal e riformista pronta ad allearsi con il Partito democratico di Elly Schlein: “Se Beppevuol dare una mano al centro riformista – superando le precedenti sbandate per i Verdi o per Di Maio – è il benvenuto. Credo che il modo più concreto che ha per aiutare sia tenere Milano più sicura di com’è oggi. La sicurezza è un valore centrale nel progetto del centro riformista, come pure il no a nuove tasse e l’attenzione al mondo cattolico”. Velenoso,. Con una risposta a una sola domanda dell’intervistatore del quotidiano cattolico, il leader di Iv mette in dubbio sia l’identità politica disia la sua capacità amministrativa da primo cittadino.