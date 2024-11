Lanazione.it - Sciopero alla stamperia: "Non lavoriamo 12 ore". E vengono allontanati

Va avanti, ditta illegale dopo impresa fuorilegge, la mobilitazione del sindacato Sudd Cobas. Dopo Seano con picchetti, cortei e scioperi adesso l’attenzione si è spostata nuovamente a Prato., ieri notte,"Arte93",tessile del Macrolotto 2 dove "i lavoratori erano stati mandati via per aver chiesto al titolare di lavorare otto ore" fa sapere il sindacato. Per anni nellatessile si è lavorato "senza sosta 12 ore, chi con un contratto part-time chi a nero". E "giovedì l’azienda ha provato a sbarazzarsi dei lavoratori allontanandoli dal posto di lavoro con un messaggio, solo perché il giorno prima si erano rifiutati di lavorare 12 ore".