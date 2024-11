Pagelle Empoli-Como 1-0 voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ledi1-0 con iai protagonisti e ildel match valido per l’undicesima giornata della. Al Castellani va in scena uno scontro con in palio punti pesanti per la salvezza. La noia la fa da padrona nel primo tempo, mentre nella ripresa un lampo di Pellegri sblocca l’incontro e porta in vantaggio gli azzurri. E’ il gol vittoria, perché il punteggio resta scolpito nella pietra fino al finale. Di seguito ecco iai protagonisti dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LEDI1-0(3-5-2): Vasquez 6; Viti 6, Ismajli 6, De Sciglio 6.5; Gyasi 5.5, Henderson 6.5 (39? st Marianucci sv), Haas 6 (31? st Anjorin 6), Maleh 6, Pezzella 6.5 (39? st Cacace sv); Solbakken 5.5 (18? st Colombo 6), Pellegri 7 (31? st Ekong 6). In panchina: Brancolini, Seghetti, Sambia, Tosto, Konate. Allenatore: D’Aversa 6.5.(4-2-3-1): Reina 6.5; Goldaniga 6, Dossena 5.