Lettera43.it - Media francesi: «Meta rileverà il 4-5 per cento di EssilorLuxottica per 5 miliardi di euro»

, il colosso tech guidato da Mark Zuckerberg, potrebbe entrare ufficialmente nel capitale sociale di. Come riportato dal sito dell’emittente francese Bfm Business,sarebbe in procinto di acquistare il 4-5 perdelle azioni della multinazionale italofrancese, un investimento che dovrebbe ammontare a circa 5di. La collaborazione tra le due aziende, già consolidata grazie alla produzione degli smart glasses Ray-Ban Stories, sarebbe destinata quindi a crescere con questa operazione. Secondo Bfm Business, la questione della governance è ancora in discussione, con la possibilità cheottenga un seggio nel consiglio di amministrazione di, con Zuckerberg che, pur avendone titolo, non dovrebbe entrare nel cda.