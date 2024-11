Ilfattoquotidiano.it - L’ironia di Littizzetto sull’aumento di tre euro delle pensioni: “Meloni ha mantenuto le promesse, al salumaio potrete finalmente dire ‘lasci'”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

La tradizionale “letterina” di Luciana, a Che tempo che fa, sul Nove, è stata dedicata all’aumento di treminime, con relativa presa in giro per il risultato ottenuto dal governo guidato da Giorgia: “Cari pensionati,al'”. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it) L'articolodidi tre: “hale, al'” proviene da Il Fatto Quotidiano.