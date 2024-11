Ilnapolista.it - La vita tranquilla di Theo Hernandez al Real Madrid: «Era una testa calda, usciva di notte» (Relevo)

Leggi tutto su Ilnapolista.it

tornerà domani ad affrontare la sua ex squadra, il. Il terzino francese era stato ceduto al Milan nel 2019 per una cifra intorno ai 23 milioni di euro e ad oggi è tra i terzini sinistri migliori al mondo. Quando i blancos lo acquistarono c’erano grandi aspettative per lui, che però non furono rispettate. Nella stagione 2017/18 collezionò poco più di 1000 minuti in campo, fornendo tre assist. L’anno successivo passò poi in prestito allaSociedad. La squadra di Florentino Perez pare non gli abbia mai perdonato la suamadrilena fatta di eccessi e di continue critiche sui social: unainsomma, come canta Tricarico. Ma lui ha ammesso che ora è maturato. La” diScrive: Nella sua carriera al, non si è guadagnato la fiducia di Zidane e non ha potuto dare il massimo, a causa della mancanza di minuti e di problemi extra-sportivi.