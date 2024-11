Inter-Venezia 1-0 Inzaghi | Bisognava essere più cinici

Leggi tutto su Sportface.it

“Nel primo tempo abbiamo sbagliato gol importanti che probabilmente avrebbero reso la gara più semplice. Poi nella ripresa il primo quarto d’ora abbiamo perso un po’ le distanze con i cambi del. Sommer è stato bravo e dopo abbiamo trovato il vantaggio. Il grande neo è non aver chiuso la partita”. Simone, allenatore dell’, analizza così la vittoria dei suoi nerazzurri per 1-0 sula San Siro. “La Serie A la conosciamo, le partite rimangono sempre in bilico”, ha aggiunto il tecnio, che poi si è soffermato sull’episodio avvenuto nei secondi finali in area di rigore: “L’ultima occasione l’ho rivista con calma e oltre al fallo di mano c’è la spinta su Bisseck. Peròpiùperché con tutte le occasioni create non puoi arrivare al settimo minuto di recupero che sei 1-0.