Inter-news.it - Highlights Serie A | Verona-Roma 3-2, Dybala e soci nel baratro

, partita delle 18.00 della domenica dell’undicesima giornata diA, è finito 3-2. Crisi nerissima per i giallorossi, con Ivan Juric sulla graticola. Di seguito il video con i gol e glidella partita che si è giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi. CRISI NERISSIMA – Il match sembra iniziare bene per inisti, che al 12? vanno avanti grazie al gol di Zalewski. Purtroppo, però, l’arbitro annulla tutto per la posizione di fuorigioco. Basta questo per far ribaltare completamente la situazione, con ilavanti solo un minuto dopo: al 13?, infatti, è proprio il centrocampista polacco a sbagliare il disimpegno e a regalare un pallone a Tengstedt. Quest’ultimo intercetta e mette ko Svilar per l’1-0. Laperò resta in partita e al 28? pareggia i conti con la rete di Soulé, servito da Zalewski che si fa perdonare.