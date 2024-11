Quifinanza.it - Green Deal, proposte dagli Stati Generali della Green Economy contro il cambiamento climatico

Leggi tutto su Quifinanza.it

Il clima e la sostenibilità sono al centro dell’agenda politica attuale, con particolare attenzione alla crescita delle energie rinnovabili, all’implementazione di edifici, all’adozione di auto elettriche e alla promozione di una mobilità sostenibile. Questi temi rappresentano solo alcuni degli aspetti cruciali discussi all’interno del pacchetto delle ottostrategiche del, recentemente approvato dal Consiglio Nazionale. Questo organismo è composto da 66 organizzazioni di imprese che mirano a promuovere pratiche sostenibili e responsabili. Lesi concentrano anche sullo sviluppo di un mercato per i materiali secondari, che favorisce il riciclo e la riduzione dei rifiuti, nonché sull’importanza dell’agricoltura biologica per garantire un cibo sano e sostenibile. È fondamentale il coinvolgimento delle imprese per il sostegno al New, il quale richiede maggiori risorse per la transizione ecologica, con l’adozione di nuovi strumenti come il debito comune europeo.