Thesocialpost.it - È morto Quincy Jones, leggendario musicista e produttore: aveva 91 anni

Leggi tutto su Thesocialpost.it

e compositore, si è spento all’età di 91. La sua famiglia ha confermato la notizia della scomparsa, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della musica.è stato uno dei produttori più influenti e rispettati dello show business, famoso per il suo contributo ai più grandi successi di Michael Jackson e per aver lasciato un’impronta indelebile nella musica pop, jazz e nelle colonne sonore di Hollywood.è stato ildietro alcuni degli album più iconici di Michael Jackson, tra cui Thriller (1982), Off the Wall (1979) e Bad (1987). Il suo lavoro fu determinante per la carriera del re del pop, e questi album gli hanno garantito uno status. Grazie a queste collaborazioni,è diventato uno degli artisti afroamericani più celebri e influenti del mondo, portando la musica pop a nuove vette.