Quotidiano.net - Dal Brasile al Veneto, caccia al passaporto italiano: tribunali e Comuni in tilt

Leggi tutto su Quotidiano.net

Venezia, 4 novembre 2024 – Altro che Ius scholae. Là fuori ci sono 80 milioni di persone che bussano alla porta per avere il: ne hanno diritto, per sangue. Sono gli oriundi, i discendenti degli emigrati italiani che dall’800 hanno popolato soprattutto il Sud America. Ed è da lì che arriva la maggior parte di richieste di cittadinanza. Non è un fenomeno pittoresco, però. Ci sono regioni come il, terra di emigrazione tra Ottocento e inizio del Novecento, dove questo fenomeno sta mettendo a dura prova il sistema deie della giustizia civile. Bastano i numeri per rendersi conto. Le richieste di riconoscimento della cittadinanza vengono presentate da chi ha un avonei nostri consolati, che dovrebbero rispondere entro 730 giorni.