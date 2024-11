Thesocialpost.it - Cosa succede se le piogge di Valencia arrivano in Italia? La spiegazione degli esperti

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Passano i giorni dall’alluvione devastante che ha colpito la regione dinella notte tra il 29 e il 30 ottobre 2024, e il bilancio delle vittime continua a salire, attualmente riportando almeno 217 morti. I sub stanno ancora effettuando ricerche per trovare eventuali dispersi. Diversi fattori hanno contribuito a questo tragico evento, dal ritardo delle comunicazioni di allerta da parte del governo regionale alla crescente urbanizzazione dell’area, fino alla modifica della traiettoria del fiume Turia, cambiata negli anni ’50 per proteggere la città dida ulteriori inondazioni dopo il disastro del 1956.Leggi anche: “L’Egitto non è un Paese sicuro”. La decisione del giudice di Catana, Salvini all’attacco Tuttavia, il principale responsabile di questo disastro è la quantità straordinaria di pioggia che è caduta in un breve lasso di tempo.