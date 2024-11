Bergamonews.it - Capotreno accoltellato a Genova, i sindacati proclamano sciopero nazionale per martedì 5 novembre

Rivarolo (). Le istituzioni ferroviarie nazionali si trovano sotto choc dopo l’accoltellamento di unsu un treno regionale ligure: ihanno annunciato unoper domani () dalle 9 alle 17. Fermo il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo hanno proclamato idi categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti. La decisione dopo che nel primo pomeriggio di oggi (intorno alle 13,30) un controllore di 44 anni è statoda due passeggeri sorpresi senza biglietto all’altezza della stazione diRivarolo, nella periferia del capoluogo ligure, dove l’addetto delle Ferrovie dello Stato aveva fatto scendere i due. Come riporta il Corriere della Sera l’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale ma non è in pericolo di vita: ilha riportato una ferita grave sul fianco sinistro e solo per pochi centimetri la lama non lo ha colpito al petto.