Autostrada chiusa per chilometri morto un operaio durante lavori di manutenzione

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina lungo il tratto ligure dell’A6 Torino-Savona, tra Altare e lo svincolo di Savona, dove unha perso la vita cadendo da un’impalcatura. L’incidente è avvenuto in un cantiere situato all’altezza del viadotto vicino alla galleria Nigiu, un’area in cui si stanno eseguendo importantidi. Il dramma si è consumato in pochi istanti. Secondo le prime ricostruzioni, l’sarebbe precipitato da un’altezza di circa 20 metri a causa del cedimento improvviso della struttura su cui stava lavorando. “I colleghi che hanno assistito alla scena hanno lanciato immediatamente l’allarme”. Leggi anche: “Cosa hanno fatto davvero”.