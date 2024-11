Ilgiorno.it - A Varenna c’è un sindaco con una missione: far conoscere David Maria Turoldo

Leggi tutto su Ilgiorno.it

, 4 novembre 2024 –sì, ma prima di tutto credente. E con una, e far, il poliedrico e profetico padre, coscienza inquieta della Chiesa, come della politica e della cultura italiana del XX secolo, morto nel 1992 all’età di 75 anni. Mauro Manzoni, il 44enneal secondo mandato di, paesino di 670 abitanti sul ramo lecchese del lago di Como che si sta spopolando a causa dell’overtourism che lo ha trasformato in un albergo diffuso per ricchi ospiti stranieri, ne studia la vita, il pensiero e le opere dal 2002. Sulle poesie prima e sui suoi inni poi, si è laureato due volte.