Ilfattoquotidiano.it - Un nuovo libro fa luce sull’oscura figura del principe Alliata. Rivale di Gelli, con un ruolo in molti misteri italiani

È uscito per l’editore Sette Città, “Sangue blu, zona grigia e trame nere” di Maurizio Massignan. Ilè dedicato alladelsiciliano Gianfrancodi Montereale,di Licionel mondo del potere occulto.meno nota del fondatore della P2 ma che ha avuto unnon secondario indeidella Repubblica. Come ricorda il, l’aristocratico, nato nel 1921 a Rio de Janeiro e morto a Roma nel 1994, di famiglia nobile e molto ricca, si mosse tra politica, affari ed ordini consociativi. Scalò le gerarchie massoniche, sino a diventare Sovrano Gran Commendatore del Rito Scozzese., monarchico, vicino al Movimento sociale italiano e all’estrema destra, costruisce reti internazionali per la lotta contro il comunismo e alimenta i rapporti con gli americani, al punto da essere ricevuto alla Casa Bianca.