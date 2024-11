Lanazione.it - Si alza il sipario al teatro “Galeotti“. Via alla campagna abbonamenti

Leggi tutto su Lanazione.it

Per gli amanti delè arrivato il giorno tanto atteso: il viaper assisterestagione di prosa 2024-2025. Sul piatto ci sono nove spettacoli di scena dal 4 dicembre al 4 aprile alcomunale ““ e confezionati da Fondazione Versiliana e Fondazione Toscana spettacolo, sotto l’egida del Comune, per soddisfare tutti i palati. Laprenderà il via domani, con le modalità di sempre. Gli abbonati della passata stagione che desiderano rinnovare l’abbonamento mantenendo lo stesso posto avranno come di consueto la precedenza e potranno confermarlo da domani fino al 14 novembrebiglietteria del(orario 17-19). Il 15 e 16 novembre saranno invece dedicati a chi vorrà effettuare il cambio di posto (ore 17-19).