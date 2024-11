Gaeta.it - Polizia di Stato attiva controlli straordinari per garantire sicurezza e ordine pubblico ad Ancona

Facebook WhatsApp Twitter Le operazioni delladiadsi intensificano per affrontare le problematiche legate allacittadina, con particolare attenzione alle aree frequentate dai più giovani. L’iniziativa,da due anni, ha visto un crescente impegno da parte delle forze dell’nel weekend, periodo critico per la normale convivenza sociale. Questo articolo analizza l’approccio dellae i risultati ottenuti nel mantenimento dell’. Una strategia mirata per il controllo del territorio Il piano di controllo del territorio, fortemente voluto dal Questore diin collaborazione con il Prefetto, si è organizzato attraverso pattuglie appiedate che monitorano le zone centrali della città .