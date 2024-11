Donnaup.it - Nei irsuti: ecco come eliminare quei terribili peli scuri e rigidi

Capita a tutte di aver uno o più nei: ciò che ha portato nello star system Cindy Crawford, trasformando un difetto in un punto di forza, su noi donne comuni, benché up, spesso si presenta irto di. Il problema è dovuto ad una più alta concentrazione di melanina che sollecita i bulbi piliferi in maniera continuativa. Ma è facile liberarci da questo inestetismo senza rischio alcuno per la nostra salute, se si conoscono i metodi giusti! Pronte a saperne di più? Via! Nei: eliminateli con la ceretta! Provate con la ceretta, non presenta alcuna controindicazione. Strisce pronte o cera da scaldare? Qualsiasi sia la scelta che farete, vi accorgerete che grazie a questo metodo, iricresceranno più lentamente: estirparli alla radice, inoltre, permette di indebolirli fino quasi a farli sparire. Il rasoio.