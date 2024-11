Ilgiorno.it - Milano, accoltella alla gola il padre e ferisce la sorella intervenuta per difenderlo: fermato un 30enne

Leggi tutto su Ilgiorno.it

, 3 novembre 2024 – Dopo una lite in piena notte, avrebbetoil76enne. E poi avrebbe ferito lievemente lamaggiore. Per questo unitaliano è statoquesta mattina per tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia Duomo, il ragazzo con problemi psichiatrici, dopo una lite avrebbe colpito intorno alle 2.50 con un coltelloil genitore sul pianerottolo di casa, in via Filippino Lippi a. Poi avrebbe ferito lievemente lamaggiore, nel frattempo arrivata a casa su segnalazione del. Infine è scappato e questa mattina è stato rintracciato in via Ravizza. Il 76enne è stato trasportato, in codice rosso, all'ospedale Niguarda, dove si trova ricoverato con prognosi riservata e in condizioni al momento stabili. Le indagini sono coordinate dal pm di turno Nicola Rossato.