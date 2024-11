Ilgiorno.it - Meda piange Enrico Marelli, l’alpinista 82enne “morto guardando la sua amata montagna”

(Monza e Brianza) – “Zionon è ancora tornato a casa e non mi risponde nemmeno al telefono. Ha 82 anni. Stamattina è andato ai Corni di Canzo”. Venerdì sera Maurizio ha provato a cercare lo zio, il medese, direttamente a Canzo. Sperava di trovarlo al ristorante dove di fermava sempre. C’era solo la sua auto, una Grande Punto, parcheggiata e chiusa a chiave. Immediate sono scattate le ricerche dei volontari del Soccorso alpino del Triangolo Lariano, di vigili del fuoco, carabinieri e pure dell’elisoccorso di Como. Sono stati loro a individuare il corpo senza vita diai piedi di una ferrata. In mezzo alle sue montagne. Nei luoghi dove fuggiva appena poteva. Come faceva da tutta la vita. La salma diè stata composta nella casa mortuaria Mariani diin attesa dei funerali.