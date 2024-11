Maria e Pietro le ultime scoperte sugli sposi | cosa sappiamo dopo il loro ritorno

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

giorni di apprensione,Montanino eZaccaria, residenti a Cesa, in provincia di Caserta, e originari di Sant’Antimo, sono finalmente tornati a casa. La coppia era scomparsa il 29 ottobre, appena quattro giorniaver celebrato il matrimonio. Da subito, la vicenda ha suscitato forte preoccupazione nella famiglia e nell’intera comunità, che si sono interrogate sulle ragioni di questa misteriosa assenza., impiegata in un’azienda di pulizie, e, guardia giurata presso l’istituto Prestige, apparivano sereni e felici nei giorni che hanno preceduto la scomparsa. “Secondo i familiari,era allegro e fiducioso”, proprio il giorno stesso in cui è sparito, trascorrendo il pranzo insieme ai suoi genitori e ai due figli.