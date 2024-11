Sport.quotidiano.net - Maceratese in trasferta: "È una squadra arrabbiata"

"In settimana ho visto unaallenarsi con intensità e con rabbia per i 2 punti persi domenica con l’Urbino". Stefano Serangeli, dg della, parla della gara di oggi a Fabriano che nasconde diverse insidie. "Il campionato – aggiunge – conferma domenica dopo domenica quanto sia equilibrato, sono infatti molto ridotte le distanze tecniche tra chi sta in alto e chi in basso. Le gare si decidono su episodi e occorre farsi trovare sempre pronti". Oggi l’allenatore Matteo Possanzini non potrà fare affidamento su Bracciatelli, Oses e Albanesi. "Il Fabriano Cerreto – spiega Serangeli – è una formazione che può fare affidamento su molti giocatori provenienti dall’Umbria, magari alcuni sono poco conosciuti da noi però sono giocator di indiscutibile valore.