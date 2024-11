Ilfattoquotidiano.it - Influenza australiana, i sintomi e il caso del paziente di Genova: “Non sente i sapori”

Il primo ricovero perè stato annunciato ieri dal professor Matteo Bassetti. Unovviamente particolare in considerazione dell’età (76 anni). Ma quali sono idella malattia innescata dal virus H3N2? Quelli classici dell’: febbre alta fra i 38 e i 40 gradi, brividi di freddo, mal di testa, dolori alle ossa, sonnolenza e stanchezza, sudorazione e anche in associazione associarsi naso che cola, congestione, mal di gola, tosse secca e poco appetito. In qualcheillamenta vomito e diarrea. Ilricoverato al Policlinico San Martino diha spiegato di non sentire il sapore del cibo quando mangiava. Con l’ipotesi, come accadeva con Covid, l’interessamento del cervello.