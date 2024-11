Ilrestodelcarlino.it - Fano, scippata al Pincio in pieno giorno: vittima una 60enne

, 3 novembre 2024 – Lo scippatore ciclista le prende la borsa e se ne va, pedalando in tutta fretta con il vento tra i capelli e con il bottino stretto tra le mani. E’ quanto avvenuto ieri mattina incentro intorno alle 11 destando paura e preoccupazione tra i passanti che non sono riusciti a frenare la corsa forsennata dello scippatore. L’episodio è accaduto almentre, nelle vie limitrofe, si stava svolgendo il mercato cittadino, con il consueto viavai. La signora che è statadella borsa, ha circa una sessantina di anni ed è residente a. Nella borsa aveva pochi soldi e i suoi documenti e forse lo scippatore starà pensando che, tutto sommato, la fatica della pedalata non è valsa lo sforzo. L’uomo, un italiano di circa 50 anni, le si è avvicinato con la bicicletta e poi le ha strappato la borsa che aveva con sé.