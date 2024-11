Oasport.it - Errani/Paolini-Dolehide/Krawczyk oggi, WTA Finals 2024: orario, dove vederla in tv e streaming

A Riad, in Arabia Saudita, domenica 3 novembre, si completa la prima giornata della fase a gironi delle WTA: nel torneo di doppio ci sarà l’esordio della coppia azzurra composta da Sarae Jasmine, che se la vedranno con le statunitensi Carolinee Desirae. La sfida delle azzurre sarà la quarta in programma a partire dalle ore 11.00 italiane sul Center Court, dopo la sfida di doppio Dabrowski/Routliffe-Chan/Kudermetova ed i match di singolare Swiatek-Krejcikova (non prima delle ore 13.30 italiane) e Gauff-Pegula (non prima delle ore 16.00 italiane). La diretta tv del match di Jasminee Sara, valido per le WTA, sarà affidata a SuperTennis HD e Sky Sport Tennis, mentre la direttasarà fruibile su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine la diretta live testuale del match sarà garantita da OA Sport.