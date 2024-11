Oasport.it - Atletica, Alessia Trost annuncia il ritiro. Saltò 2 metri: “Non ho sostenuto la pressione”

hato ildall’attività agonistica, comunicando la propria intenzione in un’intervista rilasciata al Messaggero Veneto. La decisione è arrivata in coda a una stagione nei fatti non disputata a causa dell’infortunio al tendine d’Achille accusato a gennaio. La saltatrice in alto è stata molto chiara: “Già durante il meeting di Nantes, subito dopo l’incidente, avevo detto a una mia avversaria che quella sarebbe stata la mia ultima gara. Mi ero resa conta che sarebbe potuta andare così. Nei mesi successivi ho tenuto il giudizio in sospeso. Ho ripreso ad allenarmi, ma ho capito che non avrei avuto la forza mentale per sostenere un nuovo percorso“.