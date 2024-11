Ilrestodelcarlino.it - Zuppi in visita tra gli alluvionati di Pianoro

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Il cardinale Matteoincontrerà una delle comunità maggiormente colpite dall’alluvione. Lapastorale nella zona diera stata decisa da tempo, prima che le precipitazioni incessanti devastassero il territorio del comune posizionato tra il fiume Savena e il torrente Zena, ma quanto accaduto diventerà inevitabilmente uno dei temi centrali dei dialoghi collettivi e personali che il porporato terrà da giovedì a domenica 10 novembre. Durante unapastorale l’arcivescovo entra in contatto con le diverse realtà che animano il territorio in modo tale da venire a conoscenza di come convivono le ricchezze e le fragilità di quella determinata zona. Nel caso dilo sfondo è quello di un comune che in un anno e mezzo ha dovuto fare i conti con tre alluvioni che con i loro danni hanno fatto germogliare e concimato il seme dell’incertezza.