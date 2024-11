Calciomercato.it - Thiago Motta gongola e ‘stuzzica’ già il Lille: “Un giorno in più di riposo”

Leggi tutto su Calciomercato.it

Intervenuto ai microfoni di DAZN,ha toccato diversi temi nella consueta intervista post partita. Ecco quanto evidenziato dal tecnico della Juventus Mettendo subito in ghiaccio la partita, la Juventus è riuscita ad incamerare tre punti di vitale importanza per la propria classifica, stendendo l’Udinese con un rotondo 0-2. Tante le note positive per, a cominciare dalla ritrovata solidità difensiva dopo i sei gol subiti nelle ultime due uscite di campionato contro Inter e Parma. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico della Juventus si è infatti mostrato molto soddisfatto per i tre punti ottenuti e per i segnali mostrati dalla sua squadra. Ecco le sue parole:già il: “Unin più di” (LaPresse) – Calciomercato.itVITTORIA DA SQUADRA – “Abbiamo interpretato la partita nel migliore dei modi.