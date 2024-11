Lanazione.it - Terme, il pagamento dei dipendenti. In arrivo un saldo di 300mila euro

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Montecatini, 2 novembre 2024 – Trentacinquedelle, da nove mesi in attesa delle ultime spettanze, riceveranno uncomplessivo dila prossima settimana. Gli organi del concordato, nonostante non sia ancora stata conclusa una vendita nell’ambito dei beni strategici e non, sono riusciti a ottenere questo importante risultato. Se a febbraio dovessero essere vendute le Panteraie o la Palazzina Fideuram, saranno pagati anche i professionisti, gli artigiani e le cooperative in attesa di ricevere il dovuto. Il 25 febbraio 2025, infatti, alle 11, negli uffici del notaio Vincenzo Gunnella, in via Masaccio 187 a Firenze, avrà luogo la vendita con offerta irrevocabile e eventuale gara dei beni immobili della Palazzina presidenziale delle, nota anche come Palazzina Fideuram. Il complesso, che si trova ai numeri civici 2 e 4 di via Diaz.