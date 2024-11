Ilveggente.it - Sinner vince anche senza giocare: soldi extra in arrivo

(Ilveggente.it - sabato 2 novembre 2024) Inarrestabile, il conto in banca è in continuo movimento. Lo scorso anno si era ritirato in segno di protesta per gli orari improponibili e per il poco tempo intercorso tra una partita e l’altro. Stavolta, però, è andata addirittura peggio: Janniknon scenderà proprio in campo al Masters 1000 di Parigi Bercy, avendo lui deciso di ritirarsi dal tabellone principale a causa di un virus che non gli ha permesso, nei giorni scorsi, di allenarsi come avrebbe dovuto e voluto.: clamorosoin(LaPresse) – Ilveggente.itIn asdel numero 1 del mondo, quindi, i giochi sono più aperti che mai, con suo sommo dispiacere: “Non vedevo proprio l’ora di questo torneo, sono deluso”, ha detto il campione altoatesino, che non ha saputo nascondere la sua amarezza.