Spazionapoli.it - Osimhen, il Galatasaray fa sul serio: offerta al Napoli per l’acquisto definitivo. Le cifre

Leggi tutto su Spazionapoli.it

potrebbe diventare un calciatore dela titolo: spuntano leofferte dai turchi per convincere ilEmergono novità clamorose dalla Turchia in merito al futuro di Victor. L’attaccante nigeriano, come tutti sanno, si è trasferito a settembre alin prestito, dopo un’estate passata a cercare una nuova destinazione lontana da. Desiderava la Premier, è stato corteggiato dal PSG, ma alla fine si è dovuto “accontentare” del campionato turco, una volta che il resto del mercato europeo si era concluso. Nessunadegna di nota per gli azzurri, che non hanno ricevuto la cifra stabilita nella clausola rescissoria e che hanno quindi deciso di non svendere il proprio centravanti.