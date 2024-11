Secoloditalia.it - Il gesto del Papa nel giorno dei defunti: una preghiera silenziosa al cimitero dei bimbi mai nati

Leggi tutto su Secoloditalia.it

Un pensiero particolare, nelin cui si celebrano i, ill’ha voluto rivolgere ai bambini mai. Il Pontefice ha presieduto la messa alLaurentino, dove si trova il “Giardino degli Angeli”, l’area dedicata ai feti che non hanno visto la vita a causa dell’aborto. Lì ha svolto la sua prima tappa, fermandosi indavanti alle tombe dei piccoli “angeli” che ha voluto omaggiare anche lasciando delle rose bianche. Non si tratta della prima volta: già nel 2018 ilsi fermò in quest’area del, custodita simbolicamente dalle statue in marmo di due angeli e istituita nel 2018 dall’allora giunta comunale di centrodestra.