Iltempo.it - "Il calcio non si ferma". Liga spagnola nella bufera: che succede dopo Dana

Spagna in lutto e mobilitata per la tragedia di Valencia ma ilnon si: è polemica per la scelta delladi far disputare 8 delle 10 partite in programma nel weekend rinviando solo Valencia-Real Madrid e Villarreal-Rayo Vallecano. «È chiaro che tutto questo non ha senso, quello che stando è qualcosa di molto difficile», ha tuonato Diego Simeoneconferenza stampa in vista della partita casalinga del suo Atletico Madrid contro il Las Palmas. «Ci sono persone che stanno attraversando momenti terribili», ha osservato il Cholo, «ciò che stando da una parte è durissimo per il numero di vittime e dall'altra è emozionante per le migliaia di persone scese in strada ad aiutare, una cosa che dice un mondo di bene di questo Paese. A noi dicono di andare avanti e lo facciamo, ma è molto triste».