Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus: due ex Inter nel mirino di Giuntoli

Come noto da tempo, Thiago Motta ha bisogno di un difensore di peso che possa sostituire Bremer, infortunato fino a fine stagione, e di un attaccante che si possa alternare con Vlahovi?, per non rischiare di affaticare troppo il serbo. Le voci sui possibili nomi sono tante, ma nelle ultime ore, come riportato da juvenews.eu, alcune si sono fatte più insistenti e vedrebbero al centro deldelladue nomi molto noti per la Serie A. Si tratta di Mauro Icardi e Milan Škriniar, entrambi due pilastri dell’del passato con una grande voglia di tornare in Italia dopo alcune parentesi non felicissime.