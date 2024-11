Lanazione.it - Al Festival dei Popoli la prima mondiale di “To Gaza”

Firenze, 2 novembre 2024 - Ladi “To” di Catherine Libert, Fred Piet, Hana Al Bayaty, documentario che raccoglie le immagini realizzate dagli abitanti dinell’ultimo anno di guerra, è in programma al 65°dei, domenica 3 novembre alle 21.30, al cinema La Compagnia di Firenze. Le registe e il regista (presenti in sala) portano sullo schermo il dramma vissuto da migliaia di famiglie palestinesi, uomini, donne e bambini, che sembra non finire mai dall’ottobre 2023. Quando finirà, quando è davvero iniziato tutto ciò? Le cause sono da ricercare nella storia deicoinvolti in uno dei più lunghi conflitti mediorientali, e il pubblico viene coinvolto nell’epicentro della tragedia e nella continua opera di ricostruzione dell’identità di un popolo che vive sotto le bombe. Il documentario è accompagnato dalle poesie di Refaat Alareer.