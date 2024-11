Twente-Lazio | olandesi puniti dall’Uefa per cori razzisti contro Tchaouna e Dele-Bashiru

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- A causa deinei confronti di Loume anche – come si è saputo in seguito – di Fisayo, ilè stato sanzionatocon una parte dello stadio De Grolsch Veste chiusa al pubblico e una multa da 83.000 euro. Alla base di questa decisione, i fatti del match di Europa Leaguela, che avevano portato Baroni a denunciare tutto davanti alle telecamere dopo aver sostituito unovisibilmente infastidito: “Sono in difficoltà a parlarne perché è una cosa vergognosa ma purtroppo queste situazioni avvengono ancora. Io stavo sostituendo Pedro e ho cambiato perché il ragazzo non era più lucido e non volevo esporlo a ulteriori”.perSportFace.