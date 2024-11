Santa Maria Capua Vetere, accoltella amico che si rifiuta di dargli i soldi: arrestato (Di venerdì 1 novembre 2024) L’accoltellamento sarebbe avvenuto a Santa Maria Capua Vetere al culmine di una serie di vessazioni perpetrate dall’aggressore a danno della vittima per costringerla a versare una quota settimanale in denaro. La Polizia di Stato ha arrestato e posto ai domiciliari un 38enne originario di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), con l’accusa di aver accoltellato nel 2anews.it - Santa Maria Capua Vetere, accoltella amico che si rifiuta di dargli i soldi: arrestato Leggi tutto su 2anews.it (Di venerdì 1 novembre 2024) L’mento sarebbe avvenuto aal culmine di una serie di vessazioni perpetrate dall’aggressore a danno della vittima per costringerla a versare una quota settimanale in denaro. La Polizia di Stato hae posto ai domiciliari un 38enne originario di(Caserta), con l’accusa di averto nel

L'accoltellamento sarebbe arrivato al culmine di una serie di vessazioni perpetrate dall'aggressore a danno della vittima a Santa Maria Capua Vetere ...

Ancora una vicenda violenta consumata in piazza Adriano, punto nevralgico della movida di Santa Maria Capua Vetere, davanti all’Anfiteatro Campano. Stavolta la Polizia di Stato ha arrestato un 38enne ...

Le indagini delle forze dell’ordine hanno portato all’arresto di un 38enne di Santa Maria Capua Vetere. A luglio avrebbe accoltellato l’amico che non voleva più dargli soldi.

