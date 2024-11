Superguidatv.it - Prime Video: le novità più attese di Novembre 2024, film e serie tv

Libre Il nuovo film original di di Mélanie Laurent, con Lucas Bravo è disponibile dal 1° novembre. Ispirato ad una incredibile storia vera è ambientato nella Francia tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80. La storia narra le audaci gesta di Bruno Sulak, un celebre fuorilegge noto per la sua gentilezza e il suo fascino. La sua notorietà cresce in parallelo alla sua caccia, gestita principalmente da un tenace commissario di polizia, George Moréas.