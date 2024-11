Milan Femminile, la Roma è un lontano ricordo: ora bisogna ripartire forte - Ecco, di seguito, il focus sul Milan Femminile di Suzanne Bakker all'indomani della sconfitta con la Roma, guardando già dopo la sosta Pianetamilan.it - Milan Femminile, la Roma è un lontano ricordo: ora bisogna ripartire forte Leggi tutto su Pianetamilan.it (Pianetamilan.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ecco, di seguito, il focus suldi Suzanne Bakker all'indomani della sconfitta con la, guardando già dopo la sosta

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, laè unricordo: ora bisogna ripartire forte; ROSSONERE SCONFITTE DI MISURA DALLA: 2-1; Lasupera ilgrazie ai gol di Giugliano e Giacinti; Azzurre, primo giorno di lavoro in vista dei test con Malta e Spagna. Soncin: “Europeo ancora, pensiamo al presente”; L'era dellaè finita: ilschianta le campionesse d'Italia e vola in finale Scudetto; Leao e Theo Hernandez lontani al cooling break di Lazio-, Fonseca: "Nessun problema"; Approfondisci 🔍

Roma Milan Femminile 2-1: il gol di Ijeh illude, Giacinti interrompe la striscia di vittorie

(milannews24.com)

Roma Milan Femminile 2-1: il gol di Ijeh illude, Giacinti interrompe la striscia di vittorie. Il racconto e il tabellino del match Il Milan Femminile è stato sconfitto in rimonta per 2-1 dalla Roma ne ...

Femminile, oggi Roma-Milan: i numeri verso la grande sfida

(ilmilanista.it)

Il Milan femminile oggi sarà impegnato in una grande sfida. Alle 16 al Tre Fontane le rossonere sfideranno la Roma. I numeri verso il match ...

Serie A Femminile | Roma-Milan 2-1, highlights e sintesi

(milanotoday.it)

Dopo tre vittorie consecutive in campionato, il Milan Femminile cade in casa contro la Roma, dopo essere passata in vantaggio. Le rossonere, infatti, partono forte e vanno in vantaggio al 5’ con Ijeh, ...

LIVE - Femminile, Roma-Milan 2-1: le giallorosse vincono al Tre Fontane

(ilromanista.eu)

Le calciatrici di Spugna scendono in campo al Tre Fontane alla ricerca dei tre punti. Spugna opta per il 4-3-3, ci sono Haavi, Giacinti e Pilgrim in attacco ...