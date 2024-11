Anteprima24.it - FOTO/ Fine dell’attesa, il San Giorgio è pronto per lasciare la terra battuta e calpestare l’erba

(Anteprima24.it - venerdì 1 novembre 2024)- Tempo di lettura: < 1 minutoManca veramente poco,della peregrinatio in provincia tra allenamenti e partite, e per il Sanè arrivato il momento di respirare l’aria di casa. Il ritorno al Chiavelli è fissato per domenica, gara contro l’Abellinum, praticamente l’esordio stagionale, se così può essere considerato, dopo il trasloco ad Apice e le sedute sui campi della provincia. Un tappeto verde ad accogliere la formazione di Pasquale Ferraro che ieri sera ha avuto modo di assaggiare la morbidezza del prato e riempirsi dell’emozione che regala un quadro diverso rispetto alla vecchia. Si lavora alacremente a Sandel Sannio, restano di fissare le ultime cose, da mettere a posto i particolare, renderedella misura migliore e poi si potrà aspettare il fischio di inizio.