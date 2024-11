Dietro le quinte di The Substance, l'horror che ha conquistato Cannes - Scopri i retroscena e le curiosità di un film che sfida le convenzioni del genere. I segreti di The Substance: il nuovo horror con Demi Moore su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Dietro le quinte di The Substance, l'horror che ha conquistato Cannes Leggi tutto su Donnemagazine.it (Donnemagazine.it - venerdì 1 novembre 2024)- Scopri i retroscena e le curiosità di un film che sfida le convenzioni del genere. I segreti di The: il nuovocon Demi Moore su Donne Magazine.

The Substance, il body horror con Demi Moore e Margaret Qualley contro la cultura della bellezza a ogni costo

L’opera è produce in sottofondo un ghigno continuo e satireggiante sull’idea di bellezza che la donna vive indotta dalla società ...

The Substance: la spiegazione del finale del film di Coralie Fargeat

La spiegazione del finale di The Substance, il film diretto da Coralie Fargeat in sala dal 30 ottobre 2024 per I Wonder Pictures ...

The Substance, Margaret Qualley condivide nuove foto dal set dell'assurdo film con Demi Moore

Margaret Qualley ha condiviso sui social media alcune nuove foto dal dietro le quinte di The Substance, il suo ultimo film. La star di The Substance Margaret Qualley ha condiviso sui social media ...

The Substance: un mattatoio esilarante e furioso

Film politico, colpo di mano femminista, mostruoso, caustico, è uno dei migliori body horror degli ultimi trent’anni. Al cinema.